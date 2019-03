MARILLION: DUE DATE IN ITALIA A DICEMBRE PER I 40 ANNI DELLA BAND

I Marillion, la più grande band della seconda generazione del prog-rock made in England, torneranno a suonare nel Regno Unito e in Europa nel 2019 per festeggiare il 40esimo anniversario di onorata carriera! Accompagnati da un ensemble di eccellenti musicisti classici, saranno in Italia per due imperdibili date: giovedì 12 dicembre a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, e venerdì 13 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox.

Gli spettacoli saranno impreziositi dalla presenza, sul palco, di elementi orchestrali di grande esperienza e talento: il quartetto d’archi “In Praise of Folly”. I Marillion si sono esibiti, nel dicembre del 2017, alla Royal Albert Hall di Londra, in un concerto che è andato sold out a pochissime ore dall’annuncio e che è stato definito dal pubblico e dagli addetti ai lavori “uno dei migliori nella storia della band”. “All One Tonight. Live at the Royal Albert Hall” è stato poi pubblicato su DVD, Blu-Ray, CD e Vinile, raggiungendo la vetta delle classifiche in ben cinque Paesi.

I Marillion suoneranno brani tratti dalla loro quarantennale carriera, senza contare che il 2019 è l’anno delle celebrazioni per i 30 anni di presenza del frontman Steve Hogarth nella band! «Sono passati davvero 30 anni?! –ha dichiarato Hogarth, aggiungendo: Steve Rothery mi ricorda che ricorre anche il suo 40esimo anniversario, quindi si tratta di una doppia celebrazione! Aggiungeremo questi sei meravigliosi musicisti alla band per l’intero tour: sono splendidi professionisti nonché buoni amici, e abbiamo già dato prova della chimica che abbiamo insieme sul palco».

Marillion with friends from the Orchestra

ROMA, Auditorium della Conciliazione

Giovedì 12 Dicembre 2019 ore 21.00

Via della Conciliazione 4

Infoline: (+39) 329 3624612 (+39) 06 68439200

Prezzo biglietti: da euro 39,00

Circuito di prevendita: Ticketone

PADOVA, Gran Teatro Geox

Venerdì 13 Dicembre 2019 ore 21.30

Via Tassinari 1

Infoline: (+39) 329 3624612 (+39) 049 8644888

Prezzo biglietti: da euro 29,00

Circuito di prevendita: Ticketone e Ticketmaster