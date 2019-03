CHRYSTA BELL: DATA ITALIANA E NUOVO ALBUM IN ARRIVO

Attrice, cantante e modella americana, affascinante musa di David Lynch, Chrysta Bell torna in tour in Italia per un unico concerto a Varese il 28 marzo per presentare ‘Feels Like Love’, il quarto album di studio in arrivo il 5 aprile.

Il nuovo lavoro ha portato la cantautrice statunitense ad ispezionare differenti vie compositive, in una continua evoluzione artistica, affiancata da David Lynch nel ruolo di art director e da John Parish (PJ Harvey) alla produzione. Nella scrittura del disco Chrysta Bell è stata affiancata da Christopher Smart, da anni membro della band della cantautrice. Il risultato è un viaggio in sonorità più oscure, con influenze new wave, post punk e disco.

La carriera professionale di Chrysta Bell inizia almeno una ventina di anni fa, nella casa di “Lost Highways”, che era poi la casa di Lynch, al cui piano primo si trovava lo studio di registrazione dello stesso Lynch. In seguito a quell’incontro, e venuto meno il contratto di Chrysta con la RCA, i due iniziano a scrivere musica insieme per quasi vent’anni, a partire dalla colonna sonora di “Inland Empire” (2006) fino al disco d’esordio di Chrysta Bell nel 2011, “This Train”, che Lynch ha co-scritto e prodotto insieme al successivo ep del 2016 ed alla colonna sonora di “Twin Peaks”, l’ultimo progetto nel quale Lynch ha voluto coinvolgere Chrysta Bell, anche nel ruolo di attrice. A giugno 2017 Chrysta Bell pubblica ‘We Dissolve’: registrato con John Parish, vede la partecipazione di artisti del calibro di Andian Utley (Portishead), Geoff Downes (Asia, Yes) e Stephen O’Malley dei Sunn O))). “We Dissolve” è un “mix immaginifico di pop, soul, rock e jazz”. Accolto positivamente dalla critica musicale, l’album apre le porte di Chrysta Bell, ormai da tempo partner musicale di David Lynch, all’omonimo EP pubblicato nella primavera del 2018. E’ in arrivo il 5 aprile ‘Feels Like Love’, il quarto album di studio, un’evoluzione artistica verso nuovi territori sonori, tra new wave e rock psichedelico.

Giovedì 28 marzo

VARESE – CANTINE COOPUF

**unica data italiana**

Via Carlo de Cristoforis, 5

apertura porte ore: 20.30 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti: 15,00 Euro + d.p.

prevendite attive su https://bit.ly/2G6KY9p