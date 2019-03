GUARDA IL VIDEO DI “TASTES GOOD WITH THE MONEY”, IL NUOVO SINGOLO DEI FAT WHITE FAMILY

A distanza di oltre tre anni dal loro sophomore, “Songs For Our Mothers” (leggi la recensione), i Fat White Family torneranno il prossimo 19 aprile con il suo successore, “Serfs Up!”, che sarà realizzato da Domino.

Negli ultimi anni Lias e Nathan Saoudi si sono trasferiti a Sheffield e hanno iniziato a scrivere l’album. Registrato nei loro Champzone Studios nell’area Attercliffe della città, “Serfs Up!” è stato completato nel tardo autunno 2018 con l’aiuto del collaboratore di lunga data Liam D. May e vede la partecipazione di Baxter Dury su “Tastes Good With The Money”, che è proprio il singolo che è stato condiviso oggi.

Qui sotto potete vedere il relativo video, una commedia assurda alla Monty Python, diretta da Roisin Murphy.

Proprio Roisin parla del video: “È da anni che voglio fare un video per questa band. Sono una grande fan dei Fat White Family e inseguo questa opportunità da molto tempo. Ho utilizzato ogni connessione che avevo, ho chiesto a persone di chiedere ad altre persone, ho contattato la band sui social, ho desiderato intensamente tutto ciò. In loro vedo fascino e un’autenticità che è incredibilmente rara. Sapevo che non avrei potuto lavorare con un gruppo di musicisti più magnetico di loro.

L’idea di fare riferimento ai Monty Python è uscita grazie al contesto politico assurdo e confusionario che stiamo vivendo in Gran Bretagna e i Python sembrano essere dei preveggenti. Gli inglesi che ridono di loro stessi, cantando mentre la nave affonda, sembra così…attuale. C’è questa profonda ambivalenza verso l’establishment che è in sintonia con la visione del mondo irriverente dei Fat White Family.

Ma soprattutto volevo un’idea che gli avrebbe dato la sicurezza e lo spazio per lasciarsi veramente andare e semplicemente recitare, dando loro la possibilità di essere schietti in una situazione essenzialmente anomala per un gruppetto di musicisti fannulloni.

Quando guardo il video, ciò che vedo è la fiducia che mi hanno dato e sono davvero orgogliosa di questo. Forse è perché anche io sono una performer, ma si sono lasciati mettere in una situazione vulnerabile; si sono permessi di essere stupidi, ridicoli e assurdi in un modo che avrebbe potuto finire male, comunque il risultato è divertente e le esibizioni non sono seconde a nessuno.”