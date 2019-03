QUINTO ALBUM PER CATE LE BON A FINE MAGGIO. ECCO IL SINGOLO “DAYLIGHT MATTERS”

A distanza di quattro anni dal suo quarto album, “Crab Day”, Cate Le Bon tornerà il prossimo 24 maggio con un nuovo LP, “Reward”, che sarà realizzato dalla Mexican Summer.

“Le persone sentono la parola “reward” (riconoscimento) e pensano che sia una parola positiva. Per me è una parola sinistra e dipende dalla relazione tra chi dà e chi riceve. Credo che sia veramente rivelatrice dei tempi in cui viviamo, dove le parole sono usate come slogan e lentamente ogni cosa sta perdendo il suo significato”, ha spiegato la musicista gallese nella press-release.

Per questo nuovo lavoro Cate ha lavorato con i suoi collaboratori più frequenti, ovvero Stella Mozgawa delle Warpaint, H.Hawkline e il co-produttore Samur Khouja.

Il primo singolo estratto dal nuovo LP si chiama “Daylight Matters” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Reward” Tracklist

1. Miami

2. Daylight Matters

3. Home To You

4. Mother’s Mother’s Magazines

5. Here It Comes Again

6. Sad Nudes

7. The Light

8. Magnificent Gestures

9. You Don’t Love Me

10. Meet The Man