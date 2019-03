UN NUOVO EP DEI BROKEN SOCIAL SCENE AD APRILE. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “CAN’T FIND MY HEART”

Dopo aver pubblicato il mese scorso un EP, “Let’s Try The After – Vol. 1” (leggi la recensione), oggi i Broken Social Scene annunciano anche l’arrivo della seconda parte, chiamata appunto “Let’s Try The After – Vol. 2”, prevista per il prossimo 12 aprile via Arts & Crafts.

Kevin Drew parla del nuovo EP nella press-release: “Il tema è quello di continuare. Malattia, suicidio, risveglio, amore, morte, tradimento, dolore, gioia, sesso, comunicazione, battaglie e divisioni… Dobbiamo cercare il dopo e ricominciare a costruire. Come lo facciamo all’interno dell’isolamento dell’autoprescritta vuota popolarità? Come si ribella l’ego? Come puo’ vincere il cuore? E’ possibile? Forse nel dopo lo scopriremo.”

Sabato 13 aprile, in occasione del Record Store Day, i due EP saranno uniti in un unico pacchetto per una pubblicazione combinata in vinile.

Il primo singolo estratto da questa nuova fatica si chiama “Can’t Find My Heart” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Let’s Try the After – Vol. 2” Tracklist:

1. Memory Lover

2. Can’t Find My Heart

3. Big Couches

4. Let’s Try The After

5. Wrong Line