A GIUGNO DATA ITALIANA PER I PUDDLE OF MUDD

I Puddle of Mudd sono pronti a fare il loro ritorno in Italia. L’appuntamento è confermato per sabato 15 giugno al Rock Planet Club di Pinarella di Cervia (RA).

I Puddle of Mudd esplodono nel 2002 con il singolo monstre “Blurry”, il brano più suonato in assoluto dalle radio rock americane in quell’anno, e hanno continuato in seguito a macinare successi, collezionando dischi d’oro con gli album “Come Clean”, “Famous” e “Life on Display” “Psycho”, il singolo che ha lanciato “Famous”, si è guadagnato il titolo di Billboard’s No. 1 Mainstream Rock Song nell’anno di uscita.

Dopo l’ultima fatica discografica “Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate” (2009), la band ha ritrovato il proprio equilibrio e la giusta carica per fare nuova musica: Wes Scantlin e compagni stanno finalmente registrando infatti il prossimo disco, sul quale si attendono novità a brevissimo. Alternative rock, grunge, new metal… nel sound dei Puddle of Mudd si possono trovare elementi di tutti questi generi, ma la band ha da sempre saputo imporre il proprio marchio tutto personale sulle proprie tracce.

A giugno il palco del Rock Planet sarà l’occasione di vedere la band sotto una luce tutta nuova che, possiamo garantirlo, lascerà sorpresi perfino i fan di lunga data.

Ecco i dettagli della data:

15 giugno 2019 | Rock Planet | Pinarella di Cervia (RA)

Ingresso: 25€ + diritti di prevendita

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10:00 di venerdì 22 marzo.