CALEXICO E IRON & WINE ANCORA INSIEME PER UN DISCO: A GIUGNO ESCE “YEARS TO BURN”

A circa 14 anni di distanza da “In The Reins”, disco uscito nel 20015, Calexico e Iron & Wine pubblicano il nuovo lavoro collaborativo.

“Years To Burn” esce il prossimo 14 Giugno 2019 su City Slang in Europa e Sub Pop in Nord America.

La prima traccia in circolo è “Father Mountain” e la potete ascoltare qui:

Tracklist:

1. Years To Burn tracklist:

2. What Heaven’s Left

3. Midnight Sun

4. Father Mountain

5. Outside El Paso

6. Follow The Water

7. The Bitter Suite

8. Years To Burn

9. In Your Own Time

Calexico e Iron & Wine saranno in tour insieme in Italia: lunedì 22 luglio alla Triennale di Milano, per martedì 23 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-A-Mente, per mercoledì 24 a Villa Ada a Roma (per la rassegna Roma Incontra Il Mondo), per giovedì 25 alla Cavea del Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze e per venerdì 26 al Monfortinjazz Festival di Monforte D’Alba (CN).