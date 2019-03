MI AMI FESTIVAL: ECCO I PRIMI NOMI DELLA RASSEGNA CHE SI TERRà A FINE MAGGIO

Ecco i primi nomi che andranno a formare il cast del classico appuntamento con il MI AMI Festival, che quest’anno si terrà dal 24 al 26 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (MI)

MI AMI 2019 – Musica Importante A Milano

24.25.26 maggio 2019

#AmorVincitOmnia

VENERDI 24 maggio

Bartolini * DOLA * Eugenia Post Meridiem * Eugenio in Via Di Gioia * Fast Animals and Slow Kids * Franco126 * Fulminacci * Giorgio Poi * GOMMA * Jesse the Faccio * Ketama Centoventisei * Maggio * Massimo Pericolo * Rokas * Speranza * TAURO BOYS * Uccelli +++ more to come

SABATO 25 maggio

dellacasa maldive * ENSI * IRBIS * Le Feste Antonacci * Mahmood * Mike Lennon * Motta * MYSS KETA * Nava * Nitro Wilson * Bassi Maestro presents NORTH OF LORETO * Riccardo Sinigallia * Sick Tamburo * Tropea +++ more to come

DOMENICA 26 maggio

Any Other * Canarie * Dimartino * HER SKIN * I hate my village * la Rappresentante di Lista * MALIHINI +++ more to come

Biglietti in vendita a prezzo speciale fino all’8 aprile (disponibilità limitata).

Daily ticket => 25€ +d.p. (poi 28€ +d.p)

Abbonamento => 60€ + d.p. (poi 75€ +d.p.)

Acquista qui > https://www.miamifestival.it/2019/biglietti.php