I FRIGHTENED RABBIT CONDIVIDONO LA REGISTRAZIONE COMPLETA DEL LORO CONCERTO TRIBUTO A SCOTT HUTCHISON

I Frightened Rabbit hanno condiviso la registrazione completa del loro concerto tributo a Scott Hutchison, tenutosi a New York lo scorso dicembre.

A quello show, artisti come Kevin Devine dei Broken Social Scene, Julien Baker, Aaron Dessner dei The National, Craig Finn dei Hold Steady, Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie e altri hanno celebrato Scott interpretando brani dei Frightened Rabbit.

Grant Hutchison, Bill Kennedy, Andy Monaghan e Simon Liddell hanno scritto un loro pensiero su queste registrazioni: “Questa notte (ndr: quella del live) non è stata una notte di lutto o una notte di tristezza, ma una celebrazione di una persona estremamente speciale e della musica che ha creato. Scott ha ispirato tutti quelli che l’hanno incontrato, ascoltato i suoi testi o visto la sua arte, ne sentiamo ogni giorno la mancanza, ma siamo tutti insieme e continuiamo a rafforzarci con il sostegno delle persone coinvolte in questa registrazione e in tutto il mondo. Un enorme ringraziamento va a Ben Gibbard, Craig Finn, Aaron Dessner, Julien Baker e Kevin Devine per il loro sostegno, amore e gentilezza nell’essere coinvolti. Vogliamo incoraggiare le persone che ascoltano questo a ridere, piangere, abbracciarsi e cantare, a pieni polmoni, nel loro peggiore accento scozzese,per mantenere vivo lo spirito di Scott in tutti i nostri cuori e tutte le nostre voci. Mentre siamo vivi facciamo tutti dei piccoli cambiamenti sulla Terra.”

Nel link sottostante trovate i riferimenti per ascoltare o scaricare (gratuitamente) l’intero concerto.

For those unable to make it to Rough Trade NYC back in December we wanted to make this rough recording of the show available for all to hear. Feel free to listen here https://t.co/PzHpfReRi6 or download for free here https://t.co/wVh0Hoa33l. pic.twitter.com/MrQiX4o42m

— Frightened Rabbit (@FRabbits) 22 marzo 2019