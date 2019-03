IL NUOVO SINGOLO DEI MARTHA SI CHIAMA “THE VOID”

Uno degli album che, a nostro avviso, sarà tra i più piacevoli di questa primavera, è il terzo lavoro dei Martha, “Love Keeps Kicking”: l’attesa per il successore di “Blisters In The Pit Of My Heart” (2016) è ormai finita, visto che il prossimo 5 aprile il disco verrà pubblicato dalla Big Scary Monsters.

“Love Keeps Kicking” puo’ essere considerato come un breakup-album, in cui la band inglese sa analizzare le emozioni e i momenti con la poesia e con l’arguto spirito lirico già presente nel loro catalogo.

In questi giorni, intanto, è arrivato anche il delizioso quarto estratto da questo lavoro, “The Void”, che potete ascoltare qui sotto.