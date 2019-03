NUOVO ALBUM DI DANIEL NORGREN AD APRILE. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “LET LOVE RUN THE GAME”

Sono passati quattro anni dal suo settimo album, “The Green Stone”, ma ora Daniel Norgren sta per tornare con un nuovo LP: il musicista di Borås, infatti, realizzerà “Wooh Dang” il prossimo 19 aprile via Superpuma Records.

Registrato live con una 16-track analogica, questo nuovo disco cattura l’alchimia fra il folk-singer svedese e la sua band composta dai suoi vecchi amici Anders Grahn (basso), Erik Berntsson (batteria) e Andreas Filipsson (chitarra e banjo).

“”Wooh Dang” è stato un album molto divertente da fare ed ha significato il mondo per me in questi ultimi anni”, ha spiegato Norgren.

Qui sotto potete vedere il video del nuovo singolo “Let Love Run The Game”, che lo vede trasportarsi verso territori rustici dell’Americana.

“Wooh Dang” Tracklist:

1. Blue Sky Moon

2. The Flow

3. Dandelion Time

4. The Power

5. Rolling Rolling Rolling

6. So Glad

7. Let Love Run The Game

8. The Day That’s Just Begun

9. When I Hold You In My Arms

10. Wooh Dang