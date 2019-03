“LA MUSICA MI SEMBRAVA L’UNICA COSA CHE RENDEVA LA VITA IN QUALCHE MODO SIGNIFICATIVA”: HUGO RACE TORNA CON IL NUOVO ALBUM

Hugo Race (Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seed, True Spirit tra i molti) torna con i Fatalists! E, ragazzi, lo fa con un album fantastico “ Taken by The Dream” in uscita il prossimo 26 aprile 2019 per Glitterhouse Records. Abbiamo avuto l’occasione di intervistarlo, in differita, prima del tour europeo che toccherà tra poco molte date italiane: consigliatissima la visione dal vivo del nostro.

L’ album è carico di sensazioni contrastati, groovy, soul, rock e qui sotto (dopo le date italiane di maggio) troverete quello che ci ha raccontato. Leggetene, leggetene…

3 Maggio | CATANZARO Museo del Rock – 4 Maggio | CINQUEFRONDI (RC) Frantoio delle Idee

9 Maggio | BERGAMO Druso – 10 Maggio | FIRENZE Circolo Progresso

11 Maggio | RAVENNA Boca Barranca – 12 Maggio | PESCARA Scumm

17 Maggio | SAVONA Raindogs House – 18 Maggio | ROMA Wishlist Club

30 Maggio | TORINO Blah Blah – 1 Giugno | LUGAGNANO (VR) Club Il Giardino

Ciao, Hugo come stai? Cosa stai facendo in questo momento? Sei pronto per il tour?

In questi ultimi mesi sono stato nell’estate dell’emisfero sud e sono stato tranquillo al caldo, ho passato un po’ di tempo in spiaggia. È necessario prendersi tempo, ma è così difficile farlo. Ho sempre bisogno di qualcosa di ossessivo su cui lavorare per sentirmi bene. E poi abbiamo finalmente pubblicato l’album “Gemini 4” a gennaio ed è stato fantastico, vedere quella musica in giro per il mondo. Ma ora è tempo per l’album dei Fatalists su cui abbiamo lavorato l’anno scorso. Non vedo l’ora di fare il tour, mi piace suonare dal vivo, specialmente con i Fatalists, grandi amici e grandi musicisti.

Prima di iniziare a parlare del tuo prossimo album “Taken by the dream” in uscita il 26 aprile prossimo, vorrei sapere qual è la cosa che ti fa sentire la musica come la suoni tu? Qual’è stata la vibe che ti fece pensare “sarò un artista, un musicista!” e ti fece iniziare con i Birthday Party?

Essendo un ragazzo degli anni ’60, il potente senso di eccitazione che la musica rock genera è qualcosa con la quale sono cresciuto. E poi la scena punk stava esplodendo intorno a me da adolescente e io ne ero attratto. La cosa più significativa del punk era l’idea che chiunque poteva farlo, si poteva essere in una band senza sapere davvero come suonare. La musica dei Birthday Party era semplice e ripetitiva ma originale, a differenza di qualsiasi altra cosa. Quindi era più importante l’idea del suonare più della tecnica. Questo è stato liberatorio. In definitiva, penso che la musica mi sembrava l’unica cosa che rendeva la vita in qualche modo significativa, che andava oltre le parole per esprimere l’inesprimibile.

Nella tua carriera non c’è solo musica, ma un mondo pieno di arte. So che stai lavorando ad un nuovo progetto cinematografico “We Create Tomorrow”. Come sta andando?

“We Create Tomorrow” è una specie di teoria della cospirazione, ma la cosa folle è che in questi tempi la verità è decisamente più strana della finzione. Ho iniziato a lavorare su WCT alla fine degli anni 2000, ma quando la sceneggiatura e il concetto erano pronti a partire, i cambiamenti politici e la libertà di informazione attraverso piattaforme come Wikileaks avevano cambiato il paesaggio. Così ho dovuto mettere in stand-by quel progetto cinematografico. Potrei tornarci su. Oppure potrebbe essere cannibalizzato per un altro progetto. Succede spesso, che le canzoni, le storie e le idee incompiute vengano riciclate attraverso il mio lavoro.

…e hai aperto la Helixed Records, era una cosa come dire necessaria nella tua produzione musicale o è venuto fuori come un processo naturale?

Helixed è…beh…dopo che ho iniziato a gestire diverse band o progetti allo stesso tempo, avevo bisogno di una sorta di spazio teorico per contenere tutto quello che stavo facendo. Helixed non è davvero un’etichetta discografica, è una casa di produzione fai da te, uno studio di registrazione, una rete di collaboratori, un mezzo per raggiungere un fine.

Nel tuo nuovo album c’è la collaborazione con Diego Sapignoli e Francesco Giampaoli, non è la prima volta. Da dove nasce la collaborazione?

Sono entrato in contatto con ‘Don’ Antonio Gramentieri più di dieci anni fa e ci siamo trovati, personalmente e musicalmente, e siamo sempre grandi amici. Dopo che ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a suonare insieme allo Strade Blu festival, Don ha portato Diego e abbiamo iniziato a suonare in trio. Checco (Francesco) si unì a Don e Diego per fare il gruppo

Sacri Cuori e subito lavorammo tutti insieme, realizzando album come “We Never Had Control” e “24 Hours to Nowhere”, dischi che amo. Nel nuovo album e nel tour, Giovanni Ferrario si è unito ai Fatalists, questo è molto bello perché io e Gio abbiamo suonato insieme in altri progetti come Sepiatone e True Spirit, siamo sintonizzati l’uno con l’altro.

Cosa cambia nella musica di Hugo Race con questo album? Quante sensazioni ci sono dentro? Perché mentre stavo ascoltando”Taken by the dream” , passando tra “This is desire” “Gonna Get High” “Bow & Arrow” o “Altered States” mente corpo erano pieni di felicità, malinconia, ansia e piacere…..

Prima di iniziare a scrivere questo album, sapevo di voler fare un album che avesse meno buio e più luce, una sorta di esperimento solare. Ho sentito musica e parole che riflettevano emozioni di ogni tipo, come la gioia e l’estasi, forme di felicità che in realtà contengono combinazioni davvero complesse di sentimenti diversi, il tipo di cose che si sperimentano sul sottile confine tra amore e dolore, ballando su un precipizio con un’enorme goccia sotto e il sole che brucia nei tuoi occhi. Quindi sono davvero contento che tu abbia sentito quelle cose nella musica, le contraddizioni, il paradosso della realtà.

Il tour che ti vedrà suonare il tuo nuovo album sta attraversando l’Italia da sud a nord, come ti senti? Cosa c’è in un tour che ti spaventa di più e cosa ti emoziona di più?

Suonare gli spettacoli veri e propri è quasi sempre fantastico, l’elettricità di una connessione con il pubblico, l’elettricità che attraversa il tuo corpo quando sei sul palco e realmente connesso con la band in cui ti trovi, l’incredibilità di come la musica si combina e come cambia personalità e vibe a seconda della notte, dove ti trovi e come si sentono tutti. C’è un senso di comunità nell’esperienza condivisa e la musica riunisce davvero le persone in modo puro e positivo. Quando ci pensi, è davvero magico. L’aspetto negativo può essere la logistica, gli ingorghi, gli aeroporti e la noia. Eppure, sei ancora in uno stato di connessione con il mondo in generale – la sensazione può essere piuttosto epica, come se fossi impegnato in una grande avventura, anche se spesso non si rivela esattamente come volevi. C’è qualcosa di molto reale e molto irreale nell’esperienza del tour, ma in ogni caso è necessario andare là fuori e suonare per far sì che la musica sia davvero dal vivo come era stata pensata.

Parlando dell’Italia, hai avuto la possibilità di visitare alcuni luoghi mentre vivevi qui? Se sì, c’è un luogo che ti ha attratto? Come se ne fossi innamorato? … e il paesaggio influenza il tuo modo di creare musica?

Ho avuto la fortuna di viaggiare in tutta Italia, visitando molti luoghi dove i turisti non vanno. In parte perché ho vissuto qui dentro e fuori per due decenni e in parte a causa di tournée, suonando spettacoli in luoghi incredibili che sono fuori dal comune. C’è una parte del mio cuore che è sempre la Sicilia. Ma non solo. Ho passato del tempo in molti altri posti in Italia e ho trovato l’incontro che mi ha confermato la vita e mi ha dato senso attraverso amicizie e collaborazioni artistiche di ogni tipo. Ci sono alcuni luoghi che risuonano con una persona come nessun altro luogo, che ti fanno pensare di averci vissuto vite precedenti – ho avuto questo tipo di esperienza spesso in Italia nel corso degli anni.

Siamo quasi alla fine della nostra intervista, ho solo un paio domande. Pensi che ci sia ancora una sorta di potenza musicale, come lo era con Woodstock o con il movimento PUNK?

Penso che sia Woodstock che il punk fossero eventi culturali profondi che all’epoca sembravano completamente nuovi. La nuova musica dava voce a sentimenti che erano stati negati e repressi, quindi il fattore sorpresa era enorme, dando a questi eventi una particolare risonanza storica.È difficile ripetere quella scala e intensità. Sento che stiamo vivendo in un’epoca in cui, a causa delle tecnologie rivoluzionarie, tutto è accessibile e la forma è diventata più importante dei contenuti. C’è sempre stata molta musica e arte vuota in giro, ma in questi giorni è difficile sentire tutto quel rumore vuoto e quella posa vuota. Ma ancora…ma ancora, la musica è criticamente importante per la nostra vita e la nostra esperienza e interpretazione del mondo e le sensazioni che provoca sono profonde. È proprio il modo in cui la maggior parte delle persone la consuma che è cambiato – per questo motivo non uso un servizio come Spotify. In un certo senso, operazioni come questa stanno distruggendo la nuova musica attraverso una grossolana mercificazione. Sì, lì si può trovare la mia musica, ma personalmente preferisco scoprire e sentire la musica in modo casuale che non si basa su un algoritmo aziendale.

Cosa suggeriresti ad una giovane band che entra nel gigantesco mondo musicale di oggi?

Direi che se lo fai per i soldi, sei nel posto sbagliato. Ma se stai suonando musica perché la tua anima dipende da essa, allora spara, perché è questo che conta.

E ora la mia ultima domanda: qual è il tuo posto migliore per ascoltare musica?

Guidare. Ovunque. Vuote strade di campagna, autostrade di montagna, autostrade delle grandi città. Qualcosa sull’essere in movimento e perdersi nel suono – diventa un’esperienza fuori dal corpo. E adoro i bassi, quindi i buoni woofer sono fondamentali……..

Saluti da Melbourne!

Grazie mille!

