IL FRONTMAN DEGLI EVERCLEAR, ART ALEXAKIS, RIVELA LA SUA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA.

Il frontman degli Everclear, Art Alexakis, ha rivelato la sua diagnosi di sclerosi multipla.

il cantante, 56enne, ha ricevuto la diagnosi solo dopo un incidente automobilistico, tre anni fa. Inizialmente, credendo di avere un nervo schiacciato, Alexakis ha subito una serie di test, che hanno rivelato invece come avesse una forma di sclerosi multipla conosciuta come SM recidivante-remittente (RRMS).

Nonostante la diagnosi, Alexakis è stato in grado di fare un lungo tour negli ultimi anni, e i medici credono che potrebbe vivere tranquillamente a lungo.

In una lettera ai fan, ha spiegato la sua decisione di rendere pubblica la sua diagnosi: “Ho sentito molte persone dire che sto bevendo di nuovo o che sono di nuovo drogato, perché mi hanno visto apparire instabile sul palco o in città. Ad essere onesti, non mi è mai importato di quello che la gente dice di me personalmente, tranne, per le persone a cui tengo e cosa pensano. Volevo che tu conoscessi la verità, semplicemente. Quindi, se mi vedi inciampare, sudato, o mi vedi con uno sguardo allo stesso tempo stanco e ansioso, forse un po’ più confuso del solito, o dimenticare i testi (il che è strano per me), per favore sappi che non sono fuori di testa. Sto solo imparando come essere il nuovo me“.

Alexakis prevede di pubblicare il suo primo album da solista, “Sun Songs”, questa estate, e si imbarcherà in un tour. L’ultimo album degli Everclear, “Black Is the New Black”, è stato pubblicato nel 2015.