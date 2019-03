SECONDO ALBUM SOLISTA DI PETER PERRETT A GIUGNO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “I WANT YOUR DREAMS”

Peter Perrett, ex frontman degli Only Ones, è tornato nel 2017 con il suo primo album solista, l’ottimo “How The West Was Won” e ora, a due anni esatti dal suo esordio, pubblicherà un nuovo LP: il disco, che si chiamerà “Humanworld”, verrà realizzato il prossimo 7 giugno via Domino Recording Company.

“Questo disco ha un maggiore senso di urgenza e le canzoni sono più concise”, ha spiegato il musicista inglese nella press-release.

Intanto il londinese ha rilasciato un primo singolo, la opening-track “I Want Your Dreams”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Humanworld” Tracklist:

1. I Want Your Dreams

2. Once Is Enough

3. Heavenly Day

4. Love Comes On Silent Feet

5. The Power Is In You

6. Believe In Nothing

7. War Plan Red

8. 48 Crash

9. Walking In Berlin

10. Love’s Inferno

11. Master Of Destruction

12. Carousel