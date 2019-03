JOHNNY MARR AL FESTIVAL DEL VITTORIALE “TENER-A-MENTE” IN GIUGNO

Tra i chitarristi più celebri della storia della musica contemporanea, Johnny Marr ha da poco pubblicato il terzo album solista “Call The Comet”. Registrato con la sua band ai Crazy Face Studios di Manchester, “Call The Comet” segue i precedenti album acclamati dalla critica “The Messenger” (2013) e “Playland” (2014). A proposito del nuovo lavoro, Marr aveva dichiarato a NME: «È più emozionale [rispetto agli altri album], i testi sono più profondi. Riguarda soprattutto le cose che mi circondano, ma ci sono anche un paio di canzoni che hanno a che fare con me».

Marr è conosciuto per il suo lavoro a fianco di Morrissey come forza creativa dietro The Smiths: con l’uscita di quattro album classici e molto influenti registrati in studio e il live set Rank, ognuno dei quali ha raggiunto la posizione # 1 o # 2 della classifica degli album più venduti. Dopo aver lasciato gli Smiths nel 1987, Marr ha continuato la sua carriera come membro ufficiale o chitarrista in tour per diversi gruppi acclamati tra cui The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs. Johnny Marr è stato inoltre membro dei Modest Mouse quando il loro album “We Were Dead Before The Ship Even Sank” debuttò alla prima posizione della classifica Billboard, e membro dei The Cribs quando raggiunsero la top 10 con l’album del 2009 “Ignore The Ignorant”. Marr ha anche preso parte alle registrazioni dei Pet Shop Boys, John Frusciante, Talking Heads e Beck. Innumerevoli i musicisti hanno citato Johnny Marr come significativa ispirazione musicale, in particolare per Noel Gallagher e Radiohead. Colpito da un primo demo degli Oasis, Marr è stato come un mentore per l’allora sconosciuto Gallagher, aiutando la band a trovare un manager ed ha anche passato una delle sue chitarre per favorire l’ispirazione del suo talentuoso giovane amico. Anni dopo – con gli Oasis ormai affermati come la più grande band del paese – Marr prese parte alle registrazioni dell’album “Heathen Chemistry”.

Genio della chitarra, Johnny Marr sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale per Tener-a-mente festival giovedì 20 giugno, per un concerto ad alto tasso emozionale, tra le hit del passato ed i brani del nuovo album solista.

Giovedì 20 giugno 2019

Festival del Vittoriale TENER-A-MENTE

ANFITEATRO DEL VITTORIALE

Gardone Riviera (BS), via Vittoriale, 12

apertura cancelli ore 20.15 – inizio concerti ore 21.15

prezzi dei biglietti **

poltronissima: 40 € + d.p.

platea e gradinata numerata: 35 € + d.p.

gradinata non numerata: 30 € + d.p.

biglietti in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 29 marzo su www.anfiteatrodelvittoriale.it

** Disponibili da quest’anno 200 ingressi prioritari per ogni concerto.

Gli ingressi prioritari, acquistabili online sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it al prezzo di 5 € cadauno e applicabili a tutte le tipologie di biglietti in vendita, permettono, a chi lo desidera, di accedere al teatro tra le ore 19.45 e le ore 20.15, con un anticipo di 30 minuti rispetto all’apertura cancelli prevista, per ogni evento, alle ore 20.15

Giunto alla sua nona edizione, il Festival del Vittoriale Tener-a-mente si conferma come uno tra gli appuntamenti di spicco nel panorama dei festival estivi italiani. L’edizione 2018, l’ottava, ha sancito la definitiva consacrazione della rassegna, annoverata da GQ Italia tra i cinque migliori Festival nazionali, accanto a manifestazioni storiche come Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Con una tendenza positiva di crescita del pubblico, in costante aumento dalla prima edizione, il 2018 ha registrato nove spettacoli tutti esauriti, con un record di presenze per Norah Jones, Franz Ferdinand, Jeff Beck e Francesco De Gregori. Dati importanti per un festival in continua crescita, sia a livello nazionale che fuori dai confini del Bel Paese, con biglietti venduti in ben 31 Paesi, con la Germania al secondo posto, seguita di poco dal Regno Unito. Tra le provincie italiane, il pubblico proveniente da Brescia, capoluogo di riferimento, si attesta al 37%, a favore di un sempre crescente numero di spettatori provenienti da tutta Italia. La grande soddisfazione non è solo del pubblico, ma anche degli artisti e dei management internazionali, che escono incantati da un luogo unico al mondo e da un’accoglienza da Tener-a-mente.

Con una direzione artistica affidata dal presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, a Viola Costa (Ripens’arti) dal 2011, cresce l’attesa per il cartellone della nona edizione di Tener-a-mente, che, come ogni anno, si pone come obiettivo quello di portare grandi nomi della musica internazionale e nazionale nel magnifico e suggestivo Anfiteatro del Vittoriale, tra gli anfiteatri più belli d’Italia, e nel bellissimo e intimo Laghetto delle Danze, per una serie di concerti, anteprime nazionali, spettacoli ed eventi che si contraddistinguono per qualità e avvenirismo.