FABRIZIO CAMMARATA: NUOVO VIDEO E DATE DEL TOUR

“Lights” è il nuovo album di Fabrizio Cammarata, fuori oggi 29 marzo per 800A Records/Kartel Music Group.

Per lanciare al meglio l’album, oggi esce anche il video del brano “Run Run Run”…

Nonostante un processo creativo tumultuoso e inquieto, in “Lights” risplendono speranze e inni alla vita: “nel disco non c’è neanche un momento negativo. È un rifiuto dell’egotismo e una celebrazione dell’unione e della solidarietà”. Si intrecciano così riflessioni sull’importanza delle verità più profonde, che scaturiscono dal fermarsi (“Run Run Run”) e parole d’amore romanticamente lasciate al vento, come quelle di “Timbuktu”. In “Eileen” Fabrizio esplora il tema della libertà raggiungibile in una relazione d’amore: sottile, ma non per questo debole. “Ho trovato ispirazione in una bellissima metafora di un poeta bengalese: l’amore è come un elefante che vuole essere legato a un palo con un sottile filo di seta. Può scappare quando vuole e senza fatica, ma non lo fa: sceglie il legame, ed è comunque libero”.

Ecco intanto le prime date del tour:

26.04 – Palermo, Candelai

27.04 – Catania, Zo

28.04 – Napoli, Take me to Church

01.05 – Caramanico Terme, ControConvento

03.05 – Milano, Arci Bellezza

04.05 – Torino, Off Topic

06.05 – ES, Madrid, Costello’s

07.05 – PT, Lisbon, Musicbox

08.05 – ES, Barcelona, Sidecar

16.05 – DE, Hannover, Lux

17.05 – DE, Berlin, Silent Green

19.05 – DE, Munich, Unter Deck

21.05 – DE, Haldern, Pop Par

23.05 – DE, Düsseldorf, Zakk

29.05 – UK, London, Sebright Arms