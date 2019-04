GUARDA IL PRIMO TRAILER DEL FILM “JOKER”

Dopo le prime foto emerse dal set e il poster ufficiale, apparso ieri, è il turno di gustare il primo trailer del nuovo atteso film dedicato al personaggio DC Comics acerrimo nemico di Batman.

Diretto da Todd Philips e intepretato da Joaquin Phoenix “Joker” che uscirà in contemporanea mondiale il prossimo 4 ottobre (in Italia probabilmente il giorno prima), distribuito da Warner Bros, racconterà una storia inedita incentrata sull’iconico personaggio mostrando aspetti mai visti primi al cinema..

Nel cast oltre a Phoenix troviamo Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Paise Shea Whigham.

The first poster for Joaquin Phoenix's #Joker has arrived.

Co-star Marc Maron described 'Joker' as a "very interesting approach to this world." See what else he had to say about the film: https://t.co/IYM2QzJ1mw pic.twitter.com/z5sy9iCIpR

— IndieWire (@IndieWire) April 2, 2019