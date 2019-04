IL NUOVO BRANO DEI GET UP KIDS SI CHIAMA “THE PROBLEM IS ME”

Nuovo singolo per i Get Up Kids, ormai in rampa di lancio per il loro nuovo album.

“The Problem Is Me” è il secondo brano ad anticipare “Problems”, atteso il 10 maggio via Big Scary Monsters.

“The Problem Is Me” parla, secondo il cantante Matt Pryor “del secondo divorzio di un amico e sull’assunzione di responsabilità in una relazione. La canzone riguarda la cura di sé. Riconoscere i difetti personali e cercare di lavorarci sopra“.

L’ultimo album dei Get Up Kids risale al 2011, “There Are Rules”. L’anno scorso la band aveva pubblicato un EP di quattro tracce, “Kicker”.

Ricordiamo le due date italiane della band:

13 MAGGIO | LOCOMOTIV, BOLOGNA

14 MAGGIO | MAGAZZINI GENERALI, MILANO