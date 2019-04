NOUVELLE VAGUE: NUOVO ALBUM PER IL 15ESIMO ANNIVERSARIO DELLA BAND. SI INTITOLA “CURIOSITIES”

Nuova uscita per i Nouvelle Vague, in occasione del loro 15esimo anniversario.

Si intitolerà “Curiosities” ed uscirà il prossimo 19 aprile su Kwaidan con distribuzione Audioglobe. Album di rarità e di cover mai pubblicate nel corso di questi anni.

Ecco l’anticipazione con il brano “Sweet Dreams live feat. Gerald Toto”.

Tracklist:

01 – Sweet Dreams

02 – My Girl

03 – Girl You Want

04 – Under The Flag

05 – Brass in Pocket

06 – I’m In Love With a German Film Star

07 – Don’t You Want Me

08 – Blank Generation

09 – Mirror In The Bathroom

10 – Sex Beat

11 – Ghost Rider

12 – Nowhere Girl