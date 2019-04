ASCOLTA “BIG COUCHES”, UN NUOVO BRANO DEI BROKEN SOCIAL SCENE

La prossima settimana uscirà “Let’s Try The After – Vol. 2” nuovi EP dei canadesi Broken Social Scene.

Il mini-album, atteso per sabato 13 aprile in occasione del Record Store Day, segue di circa un mese “Let’s Try The After – Vol. 1” (leggi la recensione) ed è stato anticipato nei giorni scorsi dal primo singolo estratto “Can’t Find My Heart”.

Oggi possiamo ascoltare “Big Couches” brano reso disponibile come nuova release del programma “Adult Swim Singles”: