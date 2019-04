ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEL BAY FEST 2019 A BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)

Anche quest’anno il meglio del punk rock italiano sarà di scena al Bay Fest! Ai grandi nomi internazionali annunciati nelle scorse settimane, si aggiungono infatti band nostrane quali Punkreas nel Day 1 (12 agosto con i Nofx), Persiana Jones nel Day 2 (13 agosto con gli Ska-P) e Shandon nel Day 3 (con i The Offspring). L’appuntamento come di consueto è a cavallo di Ferragosto, dal 12 al 14 presso il Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (Rimini).

Con il traguardo dei trent’anni di carriera celebrato proprio nel 2019, i Punkreas hanno scritto alcuni dei più famosi pezzi punk rock in italiano, cantati da almeno due generazioni di fan. Da “Canapa” ad “Aca’ toro”, passando per pezzi intensi come “Cuore nero”, la band ha toccato tutti i temi più attuali e scottanti che hanno mosso l’opinione pubblica negli ultimi decenni, non venendo mai meno all’impegno politico e sociale che è cardine della loro immagine. Il 2018 ha visto le due più recenti uscite discografiche del gruppo, con gli EP Inequilibrio e Instabile pubblicati da Garrincha Dischi.

Come per i Punkreas, anche i Persiana Jones hanno da poco festeggiato i loro primi trent’anni, precisamente nel 2018. Ritmi in levare e chitarre distorte, campionamenti e scratch, potenti riff di fiati, e ora anche il ritrovato Maurizio Planker alla batteria, la band capitanata da Silvio Carruozzo si ripresenterà con un lavoro in studio a distanza di sei anni dall’ultima uscita. Ancora! è infatti il nuovissimo EP dei Persiana Jones, previsto in uscita ad aprile con cinque brani inediti che rimangono in testa fin dal primo ascolto.

Attivi dal 1994, gli Shandon sono una vera istituzione della musica ska/punk rock italiana e hanno contribuito in maniera indelebile a scriverne la storia e marcarne la direzione. Anche il gruppo lombardo ha una grande novità discografica da presentare ai propri fan sul palco del Bay Fest: il nuovo album Il segreto è uscito il 1° marzo per IndieBox, e vede parecchie gradite novità. Dalle collaborazioni di lusso con artisti quali Ministri, Prozac+, Punkreas, Andrea Rock e Derozer a un rinnovamento nei testi scritti quasi interamente in italiano, l’album ci presenta una band al top della forma anche dopo 25 anni di esperienza.

Ecco i dettagli delle tre giornate:

12 AGOSTO

Nofx + Sick of It All + Frank Turner + Punkreas + Masked Intruder

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

13 AGOSTO

Ska-P + Pennywise + Good Riddance + Less Than Jake + Persiana Jones

Ingresso singolo giorno: 35€ + d.d.p.

14 AGOSTO

The Offspring + The Story So Far + Pup + Shandon

Ingresso singolo giorno: 38€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni: 100€ + d.d.p.

Abbonamento 3 giorni con campeggio (4 notti): 150€ + d.d.p.

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket.