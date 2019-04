GLI HOT CHIP ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “A BATH FULL OF ECSTASY”. GUARDA IL VIDEO DI “HUNGRY CHILD”.

Gli Hot Chip annunciano il loro settimo album e terzo su Domino, “A Bath Full of Ecstasy”, in uscita il 21 giugno su Domino. “A Bath Full of Ecstasy” è il lavoro definitivo degli Hot Chip, dove il sound per il quale sono diventati famosi, viene cristallizzato, unendo euforia e malinconia a melodie colorate e ritmi electro-pop martellanti.

Registrato tra Parigi e Londra, l’album vede la band (Owen Clarke, Al Doyle Joe Goddard, Felix Martin e Alexis Taylor) aprirsi ad un processo di scrittura avventuroso e collaborativo, scegliendo di lavorare per la prima volta con produttori esterni: Philippe Zdar, il maestro francese che ha modellato il sound di Cassius e Phoenix, e Rodaidh McDonald, lo scozzese che ha collaborato con The XX, David Byrne e Sampha, tra gli altri.

Oggi la band condivide il primo singolo dal nuovo album, “Hungry Child”; per 6 gloriosi minuti gli Hot Chip fondono pad morbidi e confortanti, un piano melodico soulful house e le percussioni swing del garage britannico al fine di creare una hit istantanea da club. Il video per “Hungry Child” è diretto da Saman Kesh e vede la partecipazione di Martin Starr e Milana Vayntrub.

tracklist:

Melody of Love

Spell

Bath Full of Ecstasy

Echo

Hungry Child

Positive

Why Does My Mind

Clear Blue Skies

No God

“A Bath Full of Ecstasy” è disponibile per il pre-ordine su LP doppio edizione deluxe autografata (vinile trasparente color arancione e turchese in una custodia esclusiva bianca e nera), doppio LP standard, CD e in digitale.

Con il pre-order dell’album riceverai un codice per acquistare i biglietti prima ancora dell’apertura delle prevendite generali.