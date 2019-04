LA NUOVA ANTICIPAZIONE DEI NATIONAL è “LIGHT YEARS”

The National hanno condiviso un altro brano “Light Years” dall’imminente nuovo album “I Am Easy To Find”.

“I Am Easy To Find” è l’ottavo album per la band e sarà disponibile dal 17 maggio su 4AD. Con l’annuncio dell’album la band ha condiviso la opening track “You Had Your Soul With You” arricchita dalla voce di Gail Ann Dorsey, collaboratrice di lunga data di David Bowie. Insieme all’album verrà pubblicato un cortometraggio con lo stesso titolo, con musica dei The National e ispirato all’album. Maggiori dettagli sul corto verranno annunciati in un secondo momento. Il regista Mills, insieme alla band, è accreditato come co-produttore dell’album che è stato registrato per la maggior parte al Long Pond di Hudson Valley NY, con ulteriori sessioni a Parigi, Berlino, Cincinnati, Austin, Dublino, Brooklyn e molte altre location. Partecipano all’album le voci di diverse artiste quali Sharon Van Etten, Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hannigan, Mina Tindle e molte altre.

Questo aprile la band presenterà “A Special Eevening with The National,” cinque eventi sold out che avranno luogo a Parigi, Londra, New York, Toronto e LA. Durante la serata verrà proiettato il corto “I Am Easy To Find”, ci sarà un Q&A con la band, Mike Mills e altri, ed una performance intima con ospiti speciali quali Gail Ann Dorsey (Parigi), Kate Stables dei This Is The Kit, Mina Tindle, Yuki Numata Resnick, James McAlister, Brooklyn Youth Chorus (New York). Ulteriori ospiti verranno annunciati a breve. Da giugno la band partirà per un tour mondiale con Courtney Barnett e Alvvays come opener di alcune date.

Il 9 agosto saranno ospiti del festiva Ypsigrock di Castelbuono (PA) per l’unica data italiana.

I Am Easy To Find Tracklisting:

1. You Had Your Soul With You

2. Quiet Light

3. Roman Holiday

4. Oblivions

5. The Pull Of You

6. Hey Rosey

7. I Am Easy To Find

8. Her Father In The Pool

9. Where Is Her Head

10. Not In Kansas

11. So Far So Fast

12. Dust Swirls In Strange Light

13. Hairpin Turns

14. Rylan

15. Underwater

16. Light Years