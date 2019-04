THESE NEW PURITANS DUE DATE LIVE IN ITALIA A GIUGNO

La band inglese torna in Italia per esibirsi in due imperdibili date: il 13 giugno al Locomotiv di Bologna per Biografia Film Festival e il 14 giugno al Santeria Toscana 31 di Milano, un nuovo appuntamento con la rassegna #MusicIsMyRadar, che ridisegnerà la città come una Giungla Urbana. Due occasioni in cui i These New Puritans presenteranno il nuovo album “Inside The Rose”, uscito il 22 marzo.

13.06 – Locomotiv – Bologna – Biografilm Festival

Free Entry

14.06 – Santeria Toscana 31 – Milano

#MusicIsMyRadar

Prevendite attive qui: DIY | Ticketmaster

Originari dell’Essex, Regno Unito, i gemelli Jack e George Barnett tornano in scena ben sei anni dopo l’uscita dell’intricato e cinematico “Field of Reeds”. Con una produzione sperimentale e non immediatamente categorizzabile, definita dallo stesso Barnett very 1970, but also quite 1610, 1950, 1979, 1989, 2005 and 2070, i These New Puritans, nei loro precedenti tre album, hanno accostato un sound dancehall a strumenti a fiato, percussioni taiko a ritmi veloci. I TNP vantano, inoltre, collaborazioni in ambito musicale altrettanto eterogenee tra loro, come quelle con Graham Sutton, Daniel Askill, Björk, Elisa Rodrigues e André de Ridder.