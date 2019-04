NUL NUOVO SINGOLO DI MORRISSEY C’è LA COLLABORAZIONE CON BILLIE JOE DEI GREEN DAY: ASCOLTALO

“California Son”, il nuovo album di Morrissey, uscirà il 24 maggio via BMG. Il disco, prodotto da Joe Chicarelli nei Sunset Sound studio di Los Angeles, è una compilation di cover realizzate dall’ex cantante degli Smiths. Attesi anche alcuni ospiti come LP (Laura Pergolizzi), Ed Droste e Billie Joe Armstrong dei Green Day che compare nell’ultima anticipazione appena rilasciata.

Ecco la tracklist completa del disco con i relativi nomi degli esecutori originali…

MORNING STARSHIP (Jobriath)

DON’T INTERRUPT THE SORROW (Joni Mitchell)

ONLY A PAWN IN THEIR GAME (Bob Dylan)

SUFFER THE LITTLE CHILDREN (Buffy Sainte Marie)

DAYS OF DECISION (Phil Ochs)

IT’S OVER (Roy Orbison)

WEDDING BELL BLUES (Laura Nyro)

LONELINESS REMEMBERS WHAT HAPPINESS FORGETS (Dionne Warwick)

LADY WILLPOWER (Gary Puckett & the Union Gap)

WHEN YOU CLOSE YOUR EYES (Carly Simon)

LENNY’S TUNE (Tim Hardin)

SOME SAY I GOT DEVIL (Melanie)