THE AMAZONS: SECONDO ALBUM A FINE MAGGIO. ECCO IL NUOVO SINGOLO “DOUBT IT”

A esattamente due anni dal loro omonimo debutto sulla lunga distanza, The Amazons ritorneranno il prossimo 24 maggio, via Fiction Records, con un nuovo LP, “Future Dust”.

E’ un disco, a quanto dicono le note stampa, esplosivo come ce lo si immaginava ed ricco di sorprese.

“Future Dust” è un album che riprende il rock oscuro del passato. Groove blues, riferimenti religiosi e cori in falsetto riempiono brani che esplorano problematiche quali dipendenza da social media, disturbi alimentari e depressione, ma non trascura i momenti per cantare in coro.

“Stavamo cercando un sound più duro e lo abbiamo trovato esplorando il blues,” afferma il frontman Matthew Thomson. “Grazie ai Led Zeppelin abbiamo scoperto Howlin’ Wolf e ci siamo immersi nella sua discografia. Ho letto Hellfire, la biografia di Jerry Lee Lewis, e mi sono innamorato del linguaggio biblico che veniva utilizzato per descrivere la sua ‘musica del diavolo’”.

“Tanto quanto le canzoni, sono le storie e i personaggi che amiamo. Suonare un piano boogie-woogie in club oscuri oggi è una cosa tranquilla, ma a quei tempi era pericoloso. Volevamo catturare ciò con un sound più sporco, più sensuale, più sexy.”

Il primo singolo si chiama “Doubt It” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: è un brano che parla di un incontro romantico e racchiude il viaggio musicale di The Amazons nel corso degli ultimi due anni.

Il cantante Matthew Thomson afferma, “Doubt It racconta di quando si sta per prendere una decisione potenzialmente stupida per via della cecità causata dal forte desiderio sessuale. Affronta i dubbi persistenti, ciò che resta della morale e il soccombere alle tentazioni.”

“Future Dust” Tracklist:

1. Mother

2. Fuzzy Tree

3. 25

4. The Mire

5. Doubt It

6. All Over Town

7. End Of Wonder

8. Dark Visions

9. 25 (Reprise)

10. Warning Sign

11. Georgia