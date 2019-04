NEL NUOVO DISCO DI DAVID HASSELHOFF ANCHE COVER DI JESUS AND MARY CHAIN E ECHO AND THE BUNNYMEN

David Hasselhoff non è solo un attore.

Svestiti i panni di Michael Knight nella serie TV “Supercar” e sfilato il boxer da bagno rosso di “Baywatch” il buon David si è prodicato in una carriera musicale che vanta una decina di dischi a partire dagli anni ’80.

Insieme al produttore, ex bassista dei LA Gun Adam Hamilton, l’attore è attualmente al lavoro sul suo prossimo album del quale, anche se non conosciamo ancora titolo e release date, iniziano ad emergere alcune indiscrezioni.

In un video catturato all’interno dello studio di registrazione vediamo Hasselhoff registare le parti vocali di una cover di “Lips Like Sugar” degli Echo And The Bunnymen e poi ammettere che ci sarà spazio anche per una sua versione di “Head On” dei Jesus and Mary Chain.

Ma le sorprese non finisco qui perchè in una recente intervista l’attore svela che il disco conterrà anche brani heavy metal:

Sto registrando alcune canzoni heavy metal. Perchè no? E’ tutto permesso. Faccio qualsiasi cosa. Faccio tutto. Perchè posso, perchè voglio

Avanti tutta David !!!