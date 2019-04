TRACK: THE MURDER CAPITAL

Le date fissate in lungo ed in largo per la Gran Bretagna (con capatine a Parigi e in Lussemburgo) si moltiplicano, così come le attenzioni su di loro: la luce si sta accendendo sugli irlandesi The Murder Capital: “Feeling Fades” è il loro primo singolo e che dovrebbe essere anticipatore di un album previsto per la prossima estate, durante la quale si esibiranno anche all’End of The Road Festival, dove noi saremo pronti a vederli alla prova dal vivo.

Sonorità ed incedere che riportano alla mente nomi altisonanti come Joy Division e The Fall o, per restare ai giorni nostri, li fanno avvicinare a gente come Protomartyr, Sleaford Mods o ai concittadini Fontaines D.C.: la stoffa sembra essere quella che serve per emergere, la voglia è quella di chi vuole prendersi la giusta ribalta.

Seguiamone attentamente le mosse…