TORNANO I SILVERSUN PICKUPS: ECCO IL VIDEO DEL SINGOLO “IT DOES NOT MATTER WHY”

I Silversun Pickups hanno annunciato il loro primo album in 5 anni, “Widow’s Weeds”, il precedente “Better Nature” era del 2014. La pubblicazione è attesa per il 7 giugno tramite le New Machine Recordings.

“Widow’s Weeds” è stato registrato con l’aiuto del produttore Butch Vig. La collaborazione con Vig era da anni nella lista delle cose da fare del gruppo, e, finalmente, il loro desiderio di creare un “album estroverso e pieno di fiducia” li ha portati a incontrarsi con Butch Vig, anche se poi non tutto è filato liscio.

Le session sono state divise in due, dato che Vig aveva già in cantiere degli impegni con i Garbage. Poi, il padre del tastierista Joe Lester è morto e il frontman Brian Aubert si è ritrovato ad abusare di alcol, in preda alla depressione. Dopo che Aubert è entrato in terapia e si curato, è stato in grado di avvicinarsi al canto con rinnovati intenti.

“Il disco ha un’atmosfera luttuosa, ma non è triste. È un cambiamento che porta a crescere e andare avanti, lasciando andare alcune cose. Ed è giusto essere tristi per queste cose e piangerle. È davvero salutare farlo, così come lo è prendersi il tempo per farlo. Alla fine della giornata si sarà molto meglio e tutto sarà molto più appagante quando lo supererai“. Così afferma la band stessa.

Il primo singolo di “Widow’s Weeds” è “It Does not Matter Why”.