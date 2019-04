THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI GLEN HANSARD, CHEMICAL BROTHERS, ANDERSON .PAAK (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

FONTAINES D.C.- “Dogrel”

[PTKF]

E se dicessimo che questo disco dei ragazzi di Dublino è davvero uno dei lavori più attesi dell’anno in ambito indie-rock? Garage, post-punk, intensità vibrante e un sound che sta tra The Fall, Idles, The Stooges. Aggiungiamoci un groove pazzesco e il piatto è pronto. Occhio che in “Roy’s Tune” hanno dimostrato di saper anche rallentare il ritmo ed essere magnificamente melodici.

THE CHEMICAL BROTHERS – “No Geography”

[EMI]

4 salti (ancora) con Tom Rowlands e Ed Simons? Perchè no? Il fatto che ormai siano dei veterani veri e propri non ci infastidisce, anzi. “No Geography” vede la collaborazione della cantautrice norvegese Aurora e del rapper giapponese Nene, che ha partecipato al pezzo “Eve of Destruction”.

GLEN HANSARD – “This Wild Willing”

[ANTI]

“Questa è una raccolta di brani nati da alcuni momenti in cui improvvisavo, mi ritrovavo a seguire dei temi e delle linee melodiche“, spiega Glen. “Se prendi un minuscolo frammento musicale, lo segui, te ne prendi cura e ci costruisci qualcosa, può diventare una meraviglia“.

ANDERSON.PAAK – “Ventura”

[Aftermath]

A pochi mesi di distanza dal precedente “Oxnard” Anderson.Paak butta fuori il nuovo “Ventura”.

Registrato durante le settimane di session del precedente lavoro il disco è prodotto da Dr.Dre e presenta la solita parata di illustri ospiti: Smokey Robinson, André 3000, Jazmine Sullivan, Brandy, Nate Dogg e Lalah Hathaway.

BIBIO – “Ribbons”

[Warp]

Dopo il progetto ambient Phantom Brickworks (leggi la recensione), Stephen Wilkinson ritorna sulle tracce del cantautorato strutturato esplorato precedentemente in “A Mineral Love” (leggi la recensione) del 2016.

“Ribbons” è caratterizzato da un fascino folcloristico e da un approccio acustico tipico della psichedelia dei ’60 e ’70, del soul e dell’ambient tra elettronica e field recording.

DAMIEN JURADO – “In The Shape Of A Storm”

[Mama Bird Recordings]

Album numero 14 per il cantautore americano.

Questo nuovo disco vede Jurado togliere gli ambiziosi arrangiamenti degli ultimi album, concentrandosi, invece, sulla sua voce e sulla sua chitarra acustica.

BROKEN SOCIAL SCENE – “Let’s Try the After – Vol. 2”

[Arts & Crafts]

Kevin Drew sul nuovo EP:

Il tema è quello di continuare. Malattia, suicidio, risveglio, amore, morte, tradimento, dolore, gioia, sesso, comunicazione, battaglie e divisioni… Dobbiamo cercare il dopo e ricominciare a costruire. Come lo facciamo all’interno dell’isolamento dell’autoprescritta vuota popolarità? Come si ribella l’ego? Come puo’ vincere il cuore? E’ possibile? Forse nel dopo lo scopriremo.

Da domani i 2 EP fino ad ora pubblicati saranno uniti in un unico pacchetto per una pubblicazione combinata in vinile in occasione del Record Store Day.

PJ HARVEY – “All About Eve OST”

[Infectious ]

PJ Harvey compone la colonna sonora di “All About Eve” pièce teatrale con protagonista Gillian Anderson e prodotta da Sonia Friedman in scena in questi giorni al Noel Coward Theatre del West End londinese.