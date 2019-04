IL NUOVO SINGOLO DEI DANGEROUS SUMMER SI CHIAMA “WAY DOWN”

I Dangerous Summer hanno annunciato il loro nuovo album “Mother Nature”, in uscita il 14 giugno via Hopeless Records, e hanno condiviso l’ultimo singolo “Way Down”, che segue il precedente brano “Where Were You When The Sky Opened Up”.

Dopo una pausa di cinque anni, la band ha pubblicato l’album omonimo all’inizio dello scorso anno e da allora è ripartita in tour, forte di una nuova passione che si era spenta.

Parlando di “Mother Nature”, il frontman dei The Dangerous Summer, AJ Perdomo, ha dichiarato: “Il titolo dell’album ‘Mother Nature’ ha lo scopo di provocare la sensazione che ci sia una forza potente e la sensazione di vivere all’interno e al fianco di quella stessa forza“.

Ecco la tracklist:

1. Prologue

2. Blind Ambition

3. Bring Me Back to Life

4. Way Down

5. Virginia

6. Starting Over/Slow Down

7. Where Were You When the Sky Opened Up

8. Is It Real

9. Violent Red

10. Mother Nature

11. Better Light

12. Consequence of Living