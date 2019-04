INDIMENTICABILE FESTIVAL A BOLOGNA A METà LUGLIO: ECCO IL CAST COMPLETO

Riportiamo il comunicato stampa di queste due giornate bolognesi.

Il 12 e 13 Luglio 2019 Bologna Sonic Park ospiterà la prima edizione di Indimenticabile: due giorni che celebrano il movimento nato fuori dal circuito delle grandi etichette discografiche e dai talent televisivi, cresciuto tra concerti in piccoli club, sostenuto dal mondo social e arrivato alle grandi platee e all’attenzione dei media nazionali partendo dal basso.

La line up già annunciata è composta da promesse e realtà già affermate: tra i nomi fuori Gazzelle, nato e cresciuto nei piccoli club romani, che sta affrontando un tour invernale da record, celebrato con il recentissimo sold out al Mediolanum Forum di Assago; Gemitaiz, uno dei nomi di punta del rap Italiano che con il suo album “DAVIDE” del 2018 e il “Paradise Lost Tour” ha calcato i palchi di tutta Italia con numeri da record; Ghemon, che reduce dal successo ottenuto con il brano “Rose Viola” all’ultimo Festival di Sanremo, prosegue la sua inarrestabile ascesa nell’olimpo del rap made in Italy, restando fedele alla sua innata capacità di unire campionamenti soul e classici a beat potenti e new school; gli Eugenio in Via Di Gioia, il cui nuovo disco “Natura Viva”, è uscito per Virgin Records e Universal Music Italia, solo il 1 marzo 2019 ma ha fatto già registrare il tutto esaurito in buona parte dei club che ospiteranno i loro live di aprile.

E ancora, due progetti indicati da più parti come due tra le next big thing della musica italiana:

Masamasa, nuovo fenomeno della scena “street-pop” che unisce rap e indie, giovanissimo producer con all’attivo già un EP (“Ostbahnof”) e due singoli rilasciati ad inizio 2018 che hanno ottenuto degli ottimi riscontri dal pubblico e dalla critica, raggiungendo la top 5 nella playlist Viral 50 Italia di Spotify e Postino, forte del suo album “Latte di soia” che sta rapidamente bruciando le tappe con una fanbase chesi moltiplica ad una velocità impressionante.

Altri nomi si sono aggiunti.

Nella giornata del 12 luglio saliranno infatti sul palco dell’Indimenticabile Festival gli Ex-Otago, gruppo genovese che dopo il successo di Sanremo 2019 con il brano “Solo una canzone”, si è confermato tra le band più coinvolgenti dal vivo e che dai circuiti indipendenti è arrivato negli ultimi anni al grande pubblico. In line up il 12 anche Cecco e Cipo, duo toscano fresco di uscita del quarto disco in studio: un viaggio “Straordinario” intriso dell’allegria e della spensieratezza che da sempre caratterizza il duo, ma con una scrittura più matura e consapevole. E ancora, Le Larve, pseudonimo del giovanissimo cantautore romano Jacopo Castagna che si sta imponendo con la sua scrittura nuda e reale con la quale ha guadagnato l’attenzione di Universal Music, per cui uscirà il suo secondo album.

Molto attesi il 13 luglio anche i Coma_Cose, duo che non ha certo bisogno di presentazione e che sta portando il primo long-length, “HYPE AURA”, sui palchi di tutta Italia tra sound trip hop, psichedelia e giochi di parole. Il loro tour li porterà ad esibirsi nei più prestigiosi festival italiani e anche sul palco del celebre Sziget Festival di Budapest, punto di riferimento della musica internazionale. A chiudere la seconda giornata del festival ci penserà Ketama126, che sta riscrivendo le regole della scena rap e trap italiana.

Ecco i dettagli del festival:

INDIMENTICABILE FESTIVAL

BOLOGNA SONIC PARK c/o Arena Parco Nord

12 LUGLIO 2019

Gazzelle – Ex Otago – Eugenio in Via di Gioia – Postino – Cecco e Cipo – Le Larve

13 LUGLIO 2019

Gemitaiz – Coma Cose – Ghemon – Ketama126 – Masamasa + Puertonico

Apertura porte: ore 15:00 Inizio concerti: ore 15:30

Prezzo del biglietto in prevendita: Day 1- €35,00+d.p.

Day 2 – €35,00+d.p.

Day 1 + Day 2 – €60,00 + d.p.

Biglietti in vendita su

ticketone.it