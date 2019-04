THE SOFT CAVALRY è IL NUOVO PROGETTO DI RACHEL GOSWELL DEGLI SLOWDIVE. ECCO IL PRIMO SINGOLO “DIVE”

Rachel Goswell la conosciamo tutti e la stimiamo per il suo lavoro con gli Slowdive, ma anche con i Mojave 3 e più recentemente con i Minor Victories.

Oggi la musicista inglese ha annunciato il suo ennesimo progetto, The Soft Cavalry, una nuova band che comprende anche suo marito Steve Clarke.

I due si sono incontrati durante il tour di reunion degli Slowdive nel 2014, dove Clarke era il loro tour manager.

Il loro omonimo debutto arriverà il prossimo 5 luglio per la prestigiosa Bella Union di Simon Raymonde.

“Ho sempre avuto delle idee, ma non ho mai pensato che qualcuna potesse attirare l’attenzione degli altri, per non parlare della mia. Avrei voluto poterlo fare 15 anni fa, ma in realtà semplicemente non potevo. Non sono un tipo che si piange addosso troppo e invece preferisco far entrare i vari livelli di confusione all’interno delle canzoni”, spiega Clarke nella press-release.

Il primo singolo estratto da questo debutto sulla lunga distanza della nuova band britannica si chiama “Dive” e lo potete ascoltare qui sotto.

“The Soft Cavalry” Tracklist:

1. Dive

2. Bulletproof

3. Passerby

4. The Velvet Fog

5. Never Be Without You

6. Only in Dreams

7. Careless Sun

8. Spiders

9. The Light That Shines On Everyone

10. Home

11. Mountains

12. The Ever Turning Wheel