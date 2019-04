A MAGGIO ARRIVANO I JUNE OF 44 IN ITALIA!

Girovagare sul web e trovare questo annuncio, a nome June Of 44, ci riempie di gioia…

In cooperation with Indigena Booking and LaCastanya it is our pleasure to announce June of 44 will be performing concerts this May 2019 in Italy and Spain. Our last show of this tour will be June 1st at Primavera Sound in Barcelona.

23- May- Milan- Santeria Toscana 31

24- May- Livorno- The Cage

25- May- Bologna- Locomotiv

26- May- Rome- Club Evol

28- May- Osimo (Ancona) Loop Live Club

29- May- TBC

We are looking forward to seeing old friends and making new ones. Music is the glue that binds us together.

…la bella notizia è che anche la data del 29 maggio è stata piazzata. i June Of 44 infatti suoneranno al Garagesound di Bari. Sono ben 6 le date della formazione americana, simbolo di una scena fondamentale come quella post-rock.