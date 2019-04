GLI HOLLYWOOD VAMPIRE ANNUNCIANO IL LORO NUOVO ALBUM

Gli Hollywood Vampires tornano con “Rise”, il secondo album. Joe Perry, sua maestà del rock ‘n’ roll, Johnny Depp, superstar di Hollywood, e Alice Cooper, icona dello shock rock, uniscono le forze ancora una volta.

Diversamente rispetto al disco d’esordio del 2015, il nuovo lavoro è composto perlopiù da brani originali scritti dalla band. Ma ci sono anche, proprio a ricordare la vera missione degli Hollywood Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da tre amici e rocker che ci hanno lasciati troppo presto: una versione intensa e intima di “Heroes” di David Bowie, eseguita da Johnny Depp, “People Who Died” della Jim Carroll Band e “You Can’t Put Your Arms Around A Memory” di Johnny Thunder, cantata da Joe Perry.

“Non solo Rise è una bestia totalmente diversa dal primo album dei Vampires, ma è anche lontano da qualsiasi mio progetto precedente. Il mio approccio è diverso da quello con cui ho lavorato agli altri album. Tutti noi, io, Joe, Johnny e Tommy abbiamo scritto dei brani per questo album, la differenza è che stavolta io non ho provato a cambiarne nessuno per renderlo più mio. Il sound di questo lavoro è fighissimo perché ognuno di noi ha influenze diverse. Credo che Rise possa davvero definire il sound degli Hollywood Vampires, perché nel precedente stavamo solo rendendo omaggio ai nostri fratelli venuti a mancare troppo presto” – Alice Cooper.

“Rise nasce da una pura energia creativa, che è esattamente quella che si sprigiona quando suoniamo sul palco. In questo album tutti noi facciamo quello che ci riesce meglio e non c’è nessuno che ci guarda le spalle. Non ci sono stati imposti limiti, non c’è stata alcuna pressione e questo ci ha permesso di scrivere e registrare uno degli album più liberi e sinceri che io stesso abbia mai creato. Non vedo l’ora di condividere alcuni di questi brani con il pubblico che verrà a sostenerci durante i prossimi show” – Joe Perry.

Tracklist:

1. I Want My Now

2. Good People Are Hard To Find

3. Who’s Laughing Now

4. How The Glass Fell

5. The Boogieman Surprise

6. Welcome To Bushwackers (feat. Jeff Beck & John Waters)

7. The Wrong Bandage

8. You Can’t Put Your Arms Around A Memory

9. Git From Round Me

10. Heroes

11. A Pitiful Beauty

12. New Threat

13. Mr. Spider

14. We Gotta Rise

15. People Who Died

16. Congratulations

Prodotto da Tommy Henriksen e dagli Hollywood Vampires, “Rise” sarà pubblicato il 21 giugno 2019 su earMUSIC.