GUARDA IL VIDEO DI “HOME TO YOU”, NUOVO SINGOLO DI CATE LE BON

“Home To You” è il secondo singolo di Cate Le Bon (il primo era stato alcune settimane fa “Daylight Matters”) estratto dal nuovo album.

Il video di “Home To You” è stato realizzato dal regista Phil Collins e Kino Úsmev in collaborazione con i residenti di Lunik IX, quartiere di Košice in Slovacchia. A Košice è presente una vasta comunità rom che vive isolata dal resto della popolazione locale. Storicamente e in epoca recente alle comunità rom europee sono stati negati diritti e servizi primari e il video di “Home To You” ritrae la comunità di Lunik IX in momenti di estrema dignità e gioia.

Il brano e il video di Cate Le Bon fanno riflettere sull’attuale momento storico, quello della Brexit e di Trump, un periodo di divisione e razzismo.

Cate Le Bon si è auto-sequestrata tra i monti del Cumberland, Inghilterra del nord, per registrare il nuovo album “Reward”, il quinto della sua carriera. In mezzo alla natura e in completa solitudine ha suonato il piano per stessa, cantato nella notte, e scritto le canzoni del nuovo album, il più personale e introspettivo realizzato fino ad oggi.

L’album è stato regsitrato tra l’Inghilterra e gli USA con l’aiuto di alcuni dei suoi musicisti preferiti, tra cui Stella Mozgawa delle Warpaint, H.Hawkline, Josh Klinghoffer e Tim Presley.

A proposito del nuovo album Cate Le Bon racconta:

Le persone sentono la parola reward – riconoscimento – e pensano abbia un’accesione positiva. Per me è una parola sinistra e dipende dalla relazione tra chi dà e chi riceve. Credo che sia rivelatrice dei tempi in cui viviamo, dove le parole sono usate come slogan e lentamente ogni cosa sta perdendo il suo significato reale.