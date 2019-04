OGGI “HIS ‘N’ HERS” DEI PULP COMPIE 25 ANNI

1994, Inghilterra.

Il vulcano britpop è in pieno fermento. E l’interesse degli addetti ai lavori alto, altissimo, specie e soprattutto nella ricerca di nomi da affiancare ai vari Suede, Oasis e Blur, già lanciati o in rampa di lancio.

Così, dopo anni di sottobosco, emerge prepotente anche la figura dei Pulp e del suo istrionico, dandy, elegante leader Jarvis Cocker: alcuni lavori passati quasi inosservati, ed ecco Ed Buller (già Deus ex machina dei Suede) e “His ‘n’ Hers”.

Anticipato dai singoli “Babies” (Baustelle di “Veronica”, niente da dichiarare?),”Lipgloss” e “Do You Remember the First Time?”, il fil rouge dell’album è subito chiaro: la poesia e la narrativa di Cocker, tra ricerca estetica e melodramma dal gusto vintage, gravitano attorno ad un fondamentale figura, quella della donna. Ma non attraverso dediche, cantici, celebrazioni: Cocker la osserva da lontano o di nascosto, fantastica più o meno maliziosamente su di lei da vicino, con un approccio e pulsioni adolescenziali, voyeuristiche, a tratti ossessionate.

Il tutto in un reticolato di tastiere, synth, chitarre, melodie, archi e armonie che rimandano a Roxy Music, al Bowie glam, strizzando l’occhio ai chansonnier francesi à la Gainsbourg, per un lavoro marcato da una stampa da timbro rosso, decisa, che riporta decisa la dicitura POP.

“His ‘n’ Hers” arriverà in top 10 nella UK Chart e sarà candidato ad un Mercury Awards, e soprattutto sarà l’apripista al capolavoro assoluto che è “Different Class”, in uscita l’anno seguente, e al successivo “This is Hardcore”.

Ma per alcuni, tipo il sottoscritto, niente gli ha da invidiare in termini di qualità e valore simbolico.

Pulp – His ‘n’ Ners

Data di pubblicazione: 18 Aprile 1994

Tracce: 11

Lunghezza: 50:38

Etichetta: Island

Produttore: Ed Buller

Tracklist:

1. Joyriders

2. Lipgloss

3. Acrylic Afternoons

4. Have You Seen Her Lately?

5. Babies

6. She’s a Lady

7. Happy Endings

8. Do You Remember the First Time?

9. Pink Glove

10. Someone Like the Moon

11. David’s Last Summer