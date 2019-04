“THE OPPOSITE OF LOVE” è IL NUOVO SINGOLO DI VASSILIKOS

Vassilikos ha realizzato lo scorso 5 aprile, via Inner Ear Records, il suo nuovo album, “Amazing Grey“, il suo primo da “Sunday Cloudy Sunday” (2013).

Il musicista greco di stanza a Londra è uno dei maggiori talenti della sua generazione e, sia con la sua band, Raining Pleasure, che con la sua carriera solista è riuscito a trovare successo già dagli anni ’90, ispirando una nuova generazione di artisti.

Qui sotto, intanto, potete acoltare il recente singolo “The Opposite Of Love”.

“Amazing Grey” Tracklist:

1. Anybody Lost?

2. The Opposite Of Love

3. Tik Boom Crash

4. You Wouldn’t Last A Day In My Head

5. Blue

6. Amazing Grey

7. The Sunny Side Of It all

8. Stains On The Wall

9. Venus In An Ambulance

10. Best Home In Years