ASCOLTA “WHERE THE ACTION IS”, IL NUOVO SINGOLO DEI WATERBOYS

La vecchia guardia non molla un colpo.

Mike Scott è pronto a tornare in pista con i suoi Waterboys (abbiamo perso il conto dei cambi di formazione, ma l’importante è che ci sia lui, il buon Mike).

Il 24 maggio è atteso il nuovo album di cui vi proponiamo la tracklist:

Where The Action Is

London Mick

Out Of All This Blue

Right Side Of Heartbreak (Wrong Side Of Love)

In My Time On Earth

Ladbroke Grove Symphony

Take Me There I Will Follow You

And There’s Love

Then She Made The Lasses-O

Piper At The Gates Of Dawn

Il brano che da il titolo all’album è anche il singolo corrente…