“MUSICA DEL FUTURO, MICROTONALITà E AUTOPRODUZIONE”: INTERVISTA A BRENDAN BYRNES

Il mese scorso ho intervistato Brendan Byrnes, compositore statunitense: abbiamo parlato del suo ultimo EP “Room Tapes”, ma anche di come compone i brani e di come sta cambiando il mercato della musica microtonale.

Cosa? Non sapete cos’è la microtonalità? Beh, Wikipedia può darvi una mano, ma, cercando di riassumere il più possibile e in modo non completamente esatto, ve lo anticipo, si parla di “note tra le note”, ovvero, invece di esserci 12 note per ottava (da un ipotetico do basso, ma può essere un altra nota, non è importante, ad un do alto) tra diesis e bemolle possono essere 22, 33, 42, 70 note e via dicendo, a seconda della tecnica si usi. Complesso?

Dai, prendetevi una tazza di caffè e buona lettura.

Ciao Brendan, parlaci un po’ di te

Sono un compositore, un musicista e un ingegnere. Molto spesso lavoro con diversi sistemi di sintonizzazione microtonali (noti anche come xenharmonici). Per la maggior parte ho lavorato con 22 EDO (che sta per 22 Equal Divisions of the Octave). Ho anche fatto un certo numero di pezzi in Just Intonation e in vari altri EDO. La chitarra è il mio strumento principale, ma suono anche batteria, basso, piano e anche canto. Ho una buona dose di allenamento musicale, ma faccio del mio meglio per buttare fuori il meglio quando faccio musica.

Come è nato “Room Tapes” e rispetto a “Neutral Paradise” (lavoro precedente) come mai hai deciso di renderlo così lo-fi?

“Room Tapes” è stato realizzato perché, al tempo, avevo perso i file originali. Recentemente avevo acquistato un registratore a cassette a 4 tracce perché intendevo iniziare a creare canzoni e registrarci con esso, ma poiché avevo perso la capacità di continuare a lavorarci come faccio di solito, sembrava l’occasione perfetta per usare il mio “nuovo” registratore. Ho imparato a scrivere e registrare musica su un 4 tracce da adolescente, quindi questo progetto mi ha fatto tornare a casa in qualche modo. Adoro il suono della cassetta, non perché suona meglio, ha solo un certo carattere per cui ero un po ‘nostalgico. È anche più eccitante e interessante registrare direttamente su nastro: devi impegnarti per le tue decisioni e hai più limiti per te. Questo può essere, e di solito è, una grande cosa per la tua mentalità creativa.

So che registri tutto in autonomia. Questo aumenta la complessità del tutto?

Sì, a volte può volerci molto tempo per finire una canzone o un progetto. Di solito c’è una fase di scrittura demo, che è la più veloce – di solito solo un giorno o due per una canzone. La fase di registrazione può essere un po ‘più lunga e di solito mi vengono in mente nuove idee mentre registro. Adesso sto lavorando a un album dove ho suonato la batteria, quindi è stato un passo in più. Il mixxaggio di solito richiede molto tempo per me, ma sto diventando più veloce, quindi non vedo l’ora che il mio prossimo album suoni meglio.

Ascoltando i tuoi pezzi percepisco varie influenze, i Genesis ad esempio, (ma potrei anche sbagliarmi). Quali sono stati i tuoi artisti di riferimento?

Oh, figo, grazie! Onestamente, non ho ascoltato molto i Genesis, ma ho molto rispetto per loro. Mi piacciono molto i lavori da solista di Peter Gabriel e alcuni brani di Phil Collins. Molti commentano sull’influenza del prog rock e degli anni ’80 nei miei brani. Quelle ere e l’estetica sono sicuramente una parte del mio suono. Quando ero un bambino ero ossessionato dall’album “Hysteria” di Def Leppard, ho sentito un sacco di cose da esso che si insinuavano nella mia musica in un certo senso. Da adulto ho capito quanto fosse incredibile l’opera di Mutt Lang su quell’album: la produzione e il songwriting sono semplicemente fantastici, anche se ne trovo qualcosa di scadente e datato. Sono anche molto influenzato da: Jimi Hendrix, Sonic Youth, David Bowie, Miles Davis, Debussy, Stravinsky, alcuni dei lavori di Pat Metheny, i Cure. Amo anche il pop moderno, il rap e l’hip hop tra cui: Kendrik Lamar, Ariana Grande e I Migos. Quasi tutto ciò che Serban Ghenea mescola e Max Martin produce è probabilmente un piacere per le orecchie a cui non posso resistere ascoltando almeno una volta.

Da quanto fai musica microtonale, come ti sei avvicinato a questo modo di scrivere?

Dal punto di vista tecnico, ho iniziato dal 2001. Ero interessato al lavoro di Glenn Branca e ho imparato a conoscere la microtonalità attraverso la sua musica. Ho provato a scrivere alcuni tipi di pezzi microtonali grezzi e ho convertito una delle mie chitarre in fretless , così ho potuto sperimentare l’intonazione, ma è stato fino al 2011 che ho veramente capito le basi di Just Intonation e diversi temperamenti uguali. Ho sempre capito che la microtonalità è un modo interessante per accedere ai suoni dissonanti, ma il fatto che ci siano note e accordi che possono sembrare armonici, consonanti e convenzionalmente carini per me è stato un colpo di testa. In un certo senso, i suoni dissonanti che puoi tirare fuori sono la cosa meno interessante che puoi fare con i microtoni. Lo spettro espanso è probabilmente la cosa più avvincente ed emozionante. Analoghe analogie sono già state fatte prima, ma è come colorare con una scatola di 12 pastelli per tutta la vita e poi improvvisamente viene presentata una scatola con 64 colori.

So che hai anche un gruppo, gli Ilevens, come sta andando? State progettando qualcosa di nuovo?

Al momento non abbiamo piani per esibirci, ma abbiamo in programma di fare nuove canzoni e nuove registrazioni. Questa volta, spero che sarà più una collaborazione con il bassista e il tastierista in cui scrivono le proprie parti.

Solitamente come si sviluppa il processo creativo per un pezzo?

Quando il tempo me lo permette, provo a scrivere tutti i giorni. Se sto scrivendo una canzone, di solito inizio con la tastiera o la chitarra. Uso spesso Pro Tool, concentrandomi sulla progressione di accordi, melodie e groove di base. Dopo scelgo le parti migliori e una volta che è a posto è una sorta di discesa da lì, aggiungo texture, parti di supporto e decidendo la strumentazione e l’orchestrazione.

So che hai fatto musiche per dei film e qualcosa per Google, giusto?

Sì, ho svolto una discreta quantità di lavoro commerciale, compresa la musica per un paio di spot di Google. Ho anche fatto mix e musica per film e TV. Il mio ultimo lavoro è creare musica per i podcast di Stitcher, che è stato davvero divertente. Ho dei piani segreti per intrufolare qualche musica microtonale!

Ormai è circa dal 2014 che ascolto musica microtonale, non solo tu ma anche Sevish, tanto per fare un nome, ma ho notato che con l’uscita di “Flying Microtonal Banana” dei King Gizzard and The Lizard Wizard molta più gente si è interessata all’argomento. Secondo te, è un bene che le persone si siano avvicinate alla musica microtonale per grazie/colpa di una band “mainstream”?

Penso sia grandioso! Non vedo l’ora di vedere altre nuove persone che partecipano alla creazione di musica microtonale e ascoltare ciò che hanno scoperto. È sempre bello quando una band che vuole spingere i confini ottiene una certa popolarità. Non ho ascoltato molto dei King Gizzard, ma sembra che potrebbe non essere immediatamente ovvio per la maggior parte delle persone che usano i microtoni, e probabilmente è una buona cosa in termini di rendere il pubblico più familiare con questi tipi di suoni. Aphex Twin è un altro esempio di artista popolare che utilizza i microtoni, ma non sono sicuro che molte persone se ne accorgano. Speriamo in una maggiore visibilità.

Si può dire che la musica microtonale sia il futuro ma è effettivamente così?

Non c’è dubbio che l’uso di nuovi sistemi di sintonizzazione sia una frontiera della musica che offre molteplici possibilità per una musicista . Penso che farà sicuramente parte della musica del futuro, ma non sono ancora convinto che sarà riconosciuto come una caratteristica determinante, o che ci sarà un punto di svolta riconoscibile in cui tutti saranno entusiasti della produzione di musica microtonale. Penso che sia più probabile che lentamente si introdurrà nei vocabolari e nei toolkit di alcuni musicisti futuri, ma non tutti. Forse tra qualche centinaia di anni sarà normale per i musicisti suonare in più sistemi di sintonizzazione, ma per essere onesti non vedo che ciò accada nella nostra vita. Spero di sbagliarmi!

L’ovvia possibilità di cambiare esiste è se avessimo un gruppo o un artista influente come i Beatles, ad esempio, che utilizzavano accordature microtonali e attirare l’attenzione del pubblico su di loro. Affinché qualcosa sia simultaneamente rivoluzionario e popolare, tuttavia, dovrà avere qualcosa di più interessante e speciale rispetto a un semplice sistema di sintonizzazione. Se qualcuno capisce come scrivere canzoni di successo o diventare molto popolare usando esclusivamente un sistema di accordatura radicalmente diverso, la gente probabilmente risponderà prima alla qualità della musica e del talento artistico, e la messa a punto sarebbe probabilmente solo un ingrediente meno importante in questa ipotetica musica rivoluzionaria. Immagino che un modo più semplice per dirlo è: il modo in cui le note sono usate sarà sempre più importante di quello che sono le note o di quale sistema di sintonizzazione esse provengono.