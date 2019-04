NUOVO ALBUM PER MARK LANEGAN A OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “STITCH IT UP”

A distanza di due anni e mezzo dal precedente, “Gargoyle”, Mark Lanegan pubblicherà il prossimo 18 ottobre – via Heavenly Recordings – il suo undicesimo album, “Somebody’s Knocking”.

Lo storico musicista dello stato di Washington ha citato come influenze per il suo nuovo disco The Stooges, Joy Division, Love e il suono elettronico dei New Order.

Ad anticipare l’uscita ci pensa il singolo “Stitch It Up” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joe Cardamone e con l’attore canadese Donal Logue nei panni del protagonista.

“Somebody’s Knocking” Tracklist:

1. Disbelief Suspension

2. Letter Never Sent

3. Night Flight To Kabul

4. Dark Disco Jag

5. Gazing From The Shore

6. Stitch It Up

7. Playing Nero

8. Penthouse High

9. Paper Hat

10. Name And Number

11. War Horse

12. Radio Silence

13. She Loved You

14. Two Bells Ringing At Once