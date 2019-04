Richard Reed Parry, multi-strumentista degli Arcade Fire, annuncia il nuovo disco solista.

“Quiet River of Dust Vol.2” esce il 21 giugno su Anti. Il Vol.1 era uscito l’anno scorso.

Guarda il video del primo estratto “Long Way Back”:

“Quiet River of Dust Vol. 2: That Side of the River”:

01 The Fiddlers Play

02 Lost in the Waves

03 In a Moment

04 Where Did I Go

05 It’s All Around You

06 Cups in the Ocean

07 Throw a Cup of Water

08 Heaeven for Meg

09 A Few Last Things

10 Long Way Back