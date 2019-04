BLACK KEYS: IL NUOVO ALBUM SI INTITOLA “LET’S ROCK”. IL SINGOLO è “EAGLE BIRDS”

I Black Keys hanno annunciato il loro nono album in “Let’s Rock”, in uscita il 28 giugno, cinque anni dopo “Turn Blue”. Patrick Carney e Dan Auerbach dopo “Lo Hi”, il primo singolo tratto dal nuovo disco, ora condividono “Eagle Birds”.

L’album è stato scritto, prodotto e registrato dal vivo dalla band presso lo studio Eye Sound di Dan Auerbach a Nashville.

Le parole della band sul disco:”Quando siamo insieme, siamo i Black Keys, è lì che si trova la vera magia. Ed è sempre stato così da quando abbiamo 16 anni”. E Carney aggiunge: “Il disco è un omaggio alla chitarra elettrica. Abbiamo avuto un approccio semplice e tagliato via tutto il grasso, come al solito”.

La tracklist è la seguente:

1. Shine A Little Light

2. Eagle Birds

3. Lo/Hi

4. Walk Across The Water

5. Tell Me Lies

6. Every Little Thing

7. Get Yourself Together

8.Sit Around And Miss You

9. Go

10. Breaking Down

11. Under The Gun

12. Fire Walk With Me