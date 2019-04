QUARTO ALBUM DEI TWO DOOR CINEMA CLUB A GIUGNO. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SATELLITE”

Dopo aver rilasciato un nuovo singolo, “Talk”, qualche settimana fa, i Two Door Cinema Club hanno annunciato in questi giorni i dettagli del loro quarto LP: a distanza di circa tre anni dal precedente, “Gameshow” (leggi la recensione), la band nordirlandese tornerà infatti con un nuovo LP, “False Alarm”, in uscita il prossimo 14 giugno via Prolifica Inc / PIAS.

Registrato tra Londra e Los Angeles, il nuovo disco è stato prodotto da Jacknife Lee (U2, R.E.M., The Killers).

Con le sue 10 tracce, “False Alarm” analizza e ironizza sui problemi sociali e ambientali del 2019 attraverso un pop decisamente fuori dal comune, che attinge elementi da pop, disco, rock, funk e soul e allo stesso tempo li stravolge.

Il cantante Alex Trimble ha spiegato: “Mi piace quel tono pop. Mi piace sperimentare, esplorare posti diversi, adoro fare cose un po’ strane e adoro l’idea di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto, perché non mettere tutto questo insieme? E allora abbiamo fatto tutto quello che ci sembrava più giusto. Questo nuovo disco suona come i Two Door Cinema Club, diciamo dei Two Door Cinema Club che in realtà non avete mai sentito prima, ma è questo il bello. Possiamo sempre fare qualcosa di nuovo che ricordi un po’ qualcosa che abbiamo già fatto.”

Intanto è arrivato anche un nuovo singolo, “Satellite”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“False Alarme” Tracklist:

1. Once

2. Talk

3. Satisfaction Guaranteed

4. So Many People

5. Think

6. Nice To See You

7. Break

8. Dirty Air

9. Satellite

10. Already Gone