ALBUM: TRUE SLEEPER

“Life Happened” è il titolo dell’album di debutto del musicista romano True Sleeper.

Marco Barzetti, vero nome di True Sleeper, è all’esordio con questo progetto ma vanta già alcuni dischi come Weird., inoltre è la chitarra e autore dei testi dell’ultimo album dei Sonic Jesus, uno dei tanti gruppi italiani apprezzati più alll’estero che non in patria – pubblicano per l’etichetta di culto britannica Fuzz Club.

Il disco esce oggi, 29 aprile, in cd e vinile per Lady Sometimes e A Modest Proposal.

Marco dimostra di essere bravissimo a gestire l’arte dello shoegaze, con quella classe che tutti ad esempio riconosciuamo in un gruppo diventato di culto come i Nothing. I riverberi della sua musica sono quelli che possono accompagnare i momenti della nostra giornata, quelli più intensi che ti fanno chiudere i pugni con rabbia o quelli in cui è la dolcezza e il sorriso il nostro segno più incisivo. Le melodie sono ariose, incisive, sognanti e mai banali e c’è sempre grande spazio alla parte musicale.

Il nostro consiglio è quello di non fermarsi ai primi ascolti. “Life Happened” è a rilascio controllato, non entra subito in circolo pienamente, eppure fin dal primissimo giro di giostra lascia qualcosa, che entra sempre di più. Soluzioni circolari che non smettono di girarci in testa e nel cuore. Il brano che potrebbe mettervi KO, beh, a nostro avviso l’epopea di “Lunacy”: 9 minuti in preda a bagliori shoegaze, in cui il vento malinconico che ha soffiato per tutto il disco diventa letteralmente temepesta sonica che ci sferza senza pietà, un viaggio visionario in cui perdersi.

L’ennesima conferma che il genere dream-pop/shoegaze in Italia sta vivendo un vero e proprio momento di gloria.