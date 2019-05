OGGI “CLOUDS” DI JONI MITCHELL COMPIE 50 ANNI

Parlando di Roberta Joan Anderson in arte Joni Mitchell si tende spesso a ricordare il periodo di “Ladies of the Canyon”, “Blue” e “For the Roses” (primi anni settanta) o quello successivo che ruota intorno a “The Hissing of Summer Lawns” e “Hejira”. Album che non sarebbero nati se non fosse esistita la Joni degli anni sessanta: quella del sodalizio con David Crosby, dell’esordio “Song to a Seagull” e di “Clouds” che oggi arriva alla mezza età in ottima forma. Roberta Joan Anderson era una giovane donna di venticinque anni quando l’ha registrato ma aveva idee già molto chiare sia a livello di performance che di produzione.

“Clouds” è un album folk che rivela la bravura di Joni Mitchell non solo come cantante ma anche il suo talento nel comporre canzoni delicate, senza tempo. Accompagnata solo dalla fida chitarra acustica, con l’aiuto di Stephen Stills al basso, la Mitchell crea uno dei suoi dischi più intimi, eterei e ispirati (ascoltare per credere “The Gallery”) e si riappropria di brani ceduti ad altri artisti che li avevano portati al successo: il dibattito tra chi ama le versioni di “Chelsea Morning” e “Both Sides, Now” cantate rispettivamente da Gloria Loring e Judy Collins e chi preferisce quelle che si ascoltano in “Clouds” è ancora aperto.

Joni Mitchell dell’album è anche produttrice (tranne “Tin Angel” affidata a Paul A. Rothchild) e autrice dell’autoritratto in copertina. “Clouds” ha ottenuto un buon successo, arrivando al trentaduesimo posto nelle classifiche americane e al ventiduesimo in quelle canadesi, premiato anche con un Grammy Award per la miglior performance folk nel 1970. Cinquant’anni dopo resta un album che colpisce e riesce a trasmettere emozioni con semplicità soprattutto in brani a cappella come “The Fiddle and the Drum”, accorata denuncia della guerra del Vietnam cantata da una donna che non aveva nessuna intenzione di restare in disparte.

Data di pubblicazione: 1 maggio 1969

Registrato: A&M Studios, Hollywood (California)

Tracce: 10

Lunghezza: 36:52

Etichetta: Reprise

Produttori: Joni Mitchell, Paul A. Rothchild

