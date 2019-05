“MIDNIGHT SUN” E’ IL NUOVO SINGOLO DELL’ACCOPPIATA CALEXICO + IRON & WINE

Nuovo estratto in ascolto “Years To Burn” disco che dopo circa 14 anni (“In The Reins” era uscito nel 2005) ripropone Calexico e Iron & Wine insieme per un disco collaborativo.

L’album, già anticipato dal promo singolo “Father Mountain”, esce il prossimo 14 Giugno su City Slang in Europa e Sub Pop in Nord America.

Ascolta la nuova “Midnight Sun”:

Calexico e Iron & Wine saranno in tour insieme in Italia: lunedì 22 luglio alla Triennale di Milano, per martedì 23 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-A-Mente, per mercoledì 24 a Villa Ada a Roma (per la rassegna Roma Incontra Il Mondo), per giovedì 25 alla Cavea del Teatro Del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze e per venerdì 26 al Monfortinjazz Festival di Monforte D’Alba (CN).

Foto Credit: Piper Ferguson