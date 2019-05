Pom Poko! Direttamente dalla Norvegia con il loro debut album “Birthday”, 12 brani con un po’ di tutto, fuorché suoni cupi e atmosfere dark, come il loro paese d’origine potrebbe far presagire. Loro sono così composti: alla voce Ragnhild Fangel, Martin Miguel Tonne alla chitarra, Jonas Krøvel al basso e Ola Djupvik alla batteria. Si definiscono K-Punk, sono tra la ribellione del Punk e la disinvoltura del Pop e presto cavalcheranno i palchi dei festival più famosi.

Sono frizzanti e spumeggianti. Sono bitter, come quelle carammelline morbide un po’ pizzichine. Sono “allucineggianti”. Dalla prima canzone “Theme#1” fino all’ultima “Peachy” sono un’esplorazione sonora. “Theme #1″ è un continuo ritmo rimbalzante,”My Blood” ti culla tra la lieve e tenera voce della cantante Ragnhild Fangel, quasi come se una nuvola per un attimo si posasse su un soffice fiore, il tutto articoleggiato da una stridente chitarra elettrica. Si passa poi ad un suono più ruvido, più fuzzy con “Follow The Lights” più aggressivo come quello di “My work is full of Art”. Chitarra e batteria hanno un suono diretto pungente, mentre il basso amalgama voce e musica in un unica forte melodia. Se “Belong” si concentra di più su una sperimentazione dei suoni, dalla voce alle svariate sfumature della chitarra, “Crazy Energy Night” è veloce come una saetta nei cieli dei Caraibi. Rapida, ruvida e selvatica. “Birthday” è la canzone che racchiude l’essenza del gruppo. Acida, impertinente, diretta e decisamente catchy!

“Daytripper” è inaspettata, un continuo piacevole contrasto di suoni. Ispidi e irruenti a suoni più soavi e pacati. Un effetto travolgente! Come “If You Want Me To Stay “, ti colpisce direttamente, dritto dritto in pancia! La conclusione dell’album si avvolge attorno a “Peachy” brano sognante e straniante.

Da questi quattro giovani musicisti aspettiamoci di tutto, come il loro primo album, sorprendete e inaspettato!

Ora sono in tour e la data più vicina all’Italia è in Germania, quest’autunno, sarebbe da risparmiare qualche soldo e andare a godersi un bel concerto assolutamente fuori dagli schemi!