TRACK: CUT GLASS KING Dream in The Dark

Voglia di quel rock, noise, distorto ma terribilmente magnetico ed adrenalinico?

I Cut Glass King (prima conosciuti come The Circles) hanno quello che fa per voi.

Già spalla dei The Coral (c’è James Skelly alla produzione, peraltro), gli inglesi hanno quel tiro che riporta alla mente nomi come Black Rebel Motorcycle Club o The Black Angels, e paiono davvero avere tutte le carte in regola per tenere la scena in proprio.

L’album, via Skeleton Records, è in dirittura d’arrivo: non vediamo l’ora…