ASCOLTA “MERCEDES MARXIST” IL NUOVO SINGOLO DEGLI IDLES

Gli IDLES svelano oggi a sorpresa il nuovo singolo “Mercedes Marxist”.

Il titolo del brano era apparso in una lista di opere, ispirate al disco “Joy As An Act Of Resistance”, realizzate dagli stessi componenti e messe in vendita lo scorso 7 dicembre per una raccolta di fondi benefica in favore della fondazione Samaritans.

“Mercedes Marxist” è un pezzo nato durante le session dell’ultimo disco “Joy As An Act Of Resistance” (leggi la recensione) ed escluso dalla tracklist finale:

Credit Foto: Ania Shrimpton